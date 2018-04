Voor ieder wat wils: 6 films die in april in de bioscoop komen TK

31 maart 2018

13u00 0 Film We zijn weer bij het einde van de maand aanbeland, en dat wil zeggen dat we u een filmoverzicht verschuldigd zijn. In april staat er weer heel wat nieuws op het programma, en er is voor ieder wat wils bij.

1. Game Night

Deze film loopt in de Verenigde Staten al een dikke week en wordt daar zeer goed onthaald. Met een dikke score van 7,4 op IMDb kunnen de Amerikanen de capriolen van Jason Bateman en Rachel McAdams duidelijk pruimen. Ze kruipen in de huid van een competitief koppel dat regelmatig deelneemt aan spelletjesavonden, en daarbij verstrikt raakt in een écht mysterie. Voor wie fan is van een rasechte, onvervalste komedie.

Game Night, vanaf 4 april in de bioscoop.

2. Lady Bird

Ook hier hinkt België wat achterop, want 'Lady Bird' werd eind vorig jaar al gelanceerd in de States. Niet moeilijk, want de makers ervan wilden graag nog meedingen voor de Oscars. Uiteindelijk wist de prent geen van de vijf nominaties te verzilveren, maar dat wil niet zeggen dat het geen meesterwerk is. Volgens velen geeft de Ierse Saoirse Ronan, in de huid van een zeventienjarige artieste, de vertolking van haar leven.

Lady Bird, vanaf 4 april in de bioscoop.

3. Guust Flater

Het is altijd een groot risico om een razend populaire stripreeks naar het grote (of kleine) doek te brengen. Kijk maar naar de Largo Winch-serie, die heel wat tenen deed krullen. Bij Guust Flater hebben we er echter een beter oog in. De Franse acteur Théo Fernandez (amper 19) heeft duidelijk heel goed zijn best gedaan om ieders favoriete kluns gestalte te geven. Volgens regisseur Pierre-François Martin-Laval lijkt hij zelfs in het echte leven op Guust. Een veelbelovende film die zowel jong als oud zal aanspreken.

Guust Flater, vanaf 4 april in de bioscoop.

4. Taxi 5

Het is helemaal niet makkelijk om een filmreeks interessant te houden, maar producer Luc Besson heeft even nagedacht over de vijfde aflevering van de Taxi-reeks. Taxi 4 dateert al van 2007, en aan de trailer te zien moet de nieuwe film niet onderdoen voor zijn voorgangers (lees: knotsgekke humor en veel snelle auto's).

Taxi 5, vanaf 7 april in de bioscoop.

5. Don't Worry He Won't Get Far On Foot

Met een titel als deze weet je niet echt waar je je aan kan verwachten, maar als we je vertellen dat Gus Van Sant de regisseur was, wekken we vast wel je interesse. Hij wist niemand minder dan Joaquin Phoenix, Jonah Hill en Rooney Mara te overtuigen voor deze prent, die draait rond John Callahan (Phoenix): een man met een drankprobleem en een voorkeur voor politiek incorrecte humor. Na een wilde feestnacht belandt hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel. Zijn humorgevoel blijft echter intact, en zo weet hij weer uit een diep dal te klimmen.

Don't Worry He Won't Get Far on Foot, vanaf 18 april in de bioscoop.

6. Avengers: Infinity War

Van een blockbuster gesproken: álle superhelden van Marvel zijn te zien in deze nieuwe Avengers-film, inclusief de Guardians of the Galaxy en de kersverse Black Panther-gezichten. Dan loop je al snel de kans dat de vele personages ten nadele gaan van het plot, maar de trailer belooft alleen maar goede dingen. Veel actie, voldoende humor en hier en daar een eerlijk, emotioneel moment.

Avengers: Infinity War, vanaf 25 april in de bioscoop.