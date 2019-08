Voor ‘Hobbs & Shaw’-ster Dwayne Johnson heeft de spin-off emotionele waarde: “Een eerbetoon aan het DNA van de reeks, maar met een eigen identiteit” SD

07 augustus 2019

Vandaag gaat 'Hobbs & Shaw' in première, een eerste officiële spin-off van de 'Fast & Furious'-filmreeks. De hoofdrollen zijn voor actiehelden Dwayne 'The Rock' Johnson (47) en Jason Statham (52). "Deze film is echt heel persoonlijk voor mij", vertelt een enthousiaste Dwayne.

Voor Dwayne Johnson is ‘Hobbs & Shaw' meer dan gewoon de zoveelste actiefilm. Dat de film heel wat aandacht besteedt aan zijn cultuur - zijn familie is afkomstig uit Samoa - betekent veel voor de acteur. “Voor de eerste keer in de geschiedenis van Hollywood wordt de cultuur van Samoa getoond in een film van dit kaliber. Er zijn wel al wat kleinere films geweest, maar nog nooit iets gelijkaardig. Ik wilde een cultuur tonen waar ik erg trots op ben - een van de culturen die me gemaakt heeft tot wie ik ben - op een coole, grote, commerciële, stoere manier.” Daarvoor huurden de producenten zelfs Polynesische acteurs in. “Dat was erg emotioneel en alle acteurs waren erg dankbaar", vertelt Johnson. “Dat is het mooie aan cultuur: het kan zo krachtig en ontroerend en heilig zijn. Wat ook fascinerend is - en daar lachen we heel vaak mee in onze families - is dat Polynesische mensen van nature uit heel erg groot zijn. Ze hebben gewoon grote beenderen: groot en stoer. Maar tegelijkertijd zijn ze ook rustig en nadenkend. Dus het was erg mooi om dat aan de wereld te tonen", zegt de acteur. “En wie weet? Misschien raken we eraan gewend. Misschien zien we The Rock in Samoa. Dan trek ik mijn hemd uit, doe ik de Siva Tau (een traditionele dans, red.) en dans ik met de mensen in de straten.”

‘Hobbs & Shaw’ is de eerste officiële spin-off van de ‘Fast & Furious’-filmreeks, die zelf ondertussen al acht onderdelen kent. Eigenlijk had deze spin-off er al na de zesde ‘Fast & Furious’ moeten komen, maar het idee kwam niet van de grond. Daarom is deze film zo belangrijk, vindt Johnson. “Ik wil dat deze film werkt ten voordele van de franchise die al die jaren zo goed voor me is geweest, en voor de fans. Daarom wilden we een eerbetoon brengen aan het DNA van de reeks en elementen toevoegen die deze films zo puur maken: familie en stoere autoachtervolgingen. Maar dan wel met onze eigen identiteit en toon.” En volgens de acteur zitten er nog meer spin-offs aan te komen, al zullen die niet allemaal om Hobbs en Shaw draaien. “Ik zie mogelijkheden voor andere personages, die nu misschien zelfs nog niet bestaan, maar die we kunnen creëren.”

Het idee om een spin-off rond de personages Hobbs en Shaw te maken, ontstond trouwens tijdens het maken van ‘The Fate of the Furious'. “Jason Statham en ik hadden al een keer eerder samengewerkt, maar er was nog niet veel vertrouwen tussen ons. Hij houdt ervan om te zeggen wat er op de pagina staat en ik vind het leuk om te improviseren, om een beetje magie te vinden. Dus tijdens die achtste ‘Furious’-film zei ik: ‘Laten we het eens anders aanpakken. Ik wil graag wat rotte dingen tegen jou zeggen, maar ik vertel je niet wat. Jij moet gewoon reageren.’ En hij ging daarin mee en er bloeide chemie op tussen ons. Er is veel vertrouwen tussen ons. We maken plezier en dat zie je op het scherm.”