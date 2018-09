Voor het eerst wint Netflix-film belangrijke prijs: Gouden Leeuw voor 'Roma' mvdb

08 september 2018

23u38

Bron: ANP 0 Film Op het filmfestival van Venetië is de Gouden Leeuw naar de Netflix-productie Roma gegaan, van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón. Dat heeft de jury zaterdagavond bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat deze streamingdienst een belangrijke prijs wint.

Het Amerikaanse bedrijf bevestigt daarmee zijn naam als maker van cultfilms. Cuarón verdiende eerder Oscars voor de sciencefictionfilm Gravity met Sandra Bullock en George Clooney.



Roma, naar de gelijknamige wijk in Mexico-Stad waar Cuarón opgroeide, is een semi-biografisch drama over een gezin uit de gegoede middenklasse in de jaren zeventig met inwonende hulpen in de huishouding. Zij voedden Cuarón vooral op, naast zijn moeder. De recensenten loofden de film vrijwel allemaal wegens de prachtige zwart-witbeelden.



De prijs voor beste acteur werd toegekend aan de Amerikaan Willem Dafoe voor zijn spel in At Eternity's Gate, de film van Julian Schnabel over het leven van Vincent van Gogh. De Engelse Olivia Colman werd uitverkoren als beste actrice door haar rol als koningin Anne in The Favourite.