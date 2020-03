Voor het eerst in filmgeschiedenis zijn vrouwen even goed vertegenwoordigd als mannen: “Dit heeft een positieve invloed op onze kinderen” MVO

06 maart 2020

17u30

Bron: CNN 0 Film Voor het allereerst zijn beide geslachten in de filmwereld even goed vertegenwoordigd, zo wijst een recent onderzoek van het Geena Davis Institute of Gender and Media uit. Dat maakt 2019 het eerste jaar in de geschiedenis waarin we evenveel vrouwelijke hoofdrollen konden bekijken op het grote scherm als mannelijke, en dat is toch wel bijzonder.

Als we terugblikken op 2007, zien we dat toen slechts 24% van alle familiefilms een vrouwelijke hoofdrol had. Vorig jaar daarentegen, hadden 48% van de top 100 van de meest opbrengende films één of meerdere vrouwelijke personages als spil van het verhaal. Het onderzoek werd uitgevoerd bij ‘familiefilms’, waaronder we verstaan: een prent met een rating van G (kinderen toegelaten), PG (jonge kinderen toegelaten, maar liefst met toezicht) of PG-13 (kinderen onder de 13 jaar niet toegelaten zonder toezicht).

Die doelgroep werd geselecteerd omdat onderzoek uitwijst dat het zien van vrouwelijke hoofdpersonages een grote invloed heeft op kinderen - en die is trouwens bijzonder positief. “Kinderen vormen hun perceptie van de echte wereld door te kijken naar films en tv”, legt onderzoekster Geena Davis zelf uit. “Als ze zien dat die heel divers is, met evenveel vrouwen al mannen, betekent dat iets voor hun wereldbeeld. We gebruiken film onbewust om onze waarde - en die van anderen - in te schatten. Onderschat dus nooit het ‘wauw’-gevoel dat iemand heeft wanneer die iemand zoals zichzelf op het scherm ziet. Iets dat jongens vroeger al meteen meekregen in de vorm van helden en dappere strijders, maar meisjes niet. Vanaf nu kunnen zij hopelijk ook de boodschap meepikken dat ze even belangrijk zijn als jongens, en dat ze even belangrijke dingen doen."

Het zorgt ervoor dat jongens en meisjes van kleins af aan opgroeien met het idee dat iedereen, ongeacht geslacht, zijn dromen kan nastreven en grootse dingen kan bereiken Karolien Raeymaekers

Ook voor jongens

Vergis je dus niet. Personages als superheldin Captain Marvel, Hermelien uit ‘Harry Potter’ en Katniss uit ‘The Hunger Games’ zijn belangrijk, ook voor het perfectief van jongens. “In onze ontwikkeling gebruiken we vaak de anderen rondom ons als voorbeeld of referentiekader”, beaamt kinderpsychologe Karolien Raeymaekers. “Kinderen gaan zich identificeren met helden op tv, waardoor de karakterkenmerken van de held ook een deel van hun identiteit kunnen worden. Voor jonge meisjes en jongens is het dan ook goed om te weten dat ze beiden een superheld kunnen zijn. Prinsessen Elsa en Anna uit ‘Frozen’ of Mega Mindy van Studio 100 kunnen evenveel als de jongens die Spider-Man of Superman spelen. De weerloze prinses die wacht op haar redder is in tekenfilms al een tijdje vervangen door een zelfstandige vrouw die zelf voor haar dromen en ideeën vecht.”

“Maar ook bij oudere kinderen en zelfs volwassenen kunnen deze rolmodellen een invloed hebben”, aldus Raeymaekers. “Vaak is het dan fijn om een held te zien die wat meer overeenkomsten met jezelf heeft, zodat je je beter kan identificeren. Het zorgt er tevens voor dat jongens en meisjes van kleins af aan opgroeien met het idee dat iedereen, ongeacht geslacht, zijn dromen kan nastreven en grootse dingen kan bereiken. Zo zullen jongens meisjes gaan zien als hun gelijken.”

