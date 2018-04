Volgende Tarantino-film met Leonardo DiCaprio en Brad Pitt zal lijken op 'Pulp Fiction' MVO

26 april 2018

07u45 0 Film Quentin Tarantino beweert dat zijn volgende film - waarvan trouwens nog geen enkele scène is opgenomen - nogal zal gaan lijken op zijn populairste prent tot nu toe: 'Pulp Fiction'.

De film kwam uit in 1994 en wordt nog altijd beschouwd als Tarantino's grootste meesterwerk. Nu probeert de regisseur dat succes te evenaren met 'Once Upon A Time in Hollywood', een nieuwe productie met een sterrencast.

Bovendien noemt Tarantino de samenwerking tussen Pitt en DiCaprio "de spannendste sinds die tussen Robert Redford en Paul Newman". Het is de eerste keer dat de twee topacteurs samen in één van zijn films te zien zijn.

Het verhaal speelt zich af rond 1969. Onder andere de moorden van Charles Manson zullen aan bod komen, maar de prent focust zich vooral op de Amerikaanse 'tegencultuur' die gelijke rechten voor vrouwen- en homorechten wilde realiseren en drugbeleid wilde invoeren.

Als alles goed gaat zal 'Once Upon A Time in Hollywood' in 2019 bij ons in de zalen te zien zijn.