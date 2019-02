Volgende ‘Fast & Furious’ krijgt volledig vrouwelijke cast (en dat is een trend aan het worden) MVO

06 februari 2019

16u43 0 Film Een nieuwe trend waait door Hollywood, en die is uitgesproken vrouwelijk. Deze maand werd bevestigd dat er een remake van ‘Fast & Furious’ in de maak is met een volledig vrouwelijke cast. En het is niet de eerste keer dat dat gebeurt.

Welke actrices precies in de film te zien zullen zijn is nog niet duidelijk, maar dat de film er komt werd al wel bevestigd. Acteur Vin Diesel, tot nu toe hét gezicht van de franchise, zal waarschijnlijk nergens te bekennen zijn. Wel is het mogelijk dat actrices die we kennen uit vorige films, zoals Michelle Rodriguez, Jordana Brewster en Gal Gadot het voortouw zullen nemen.

Rollen op het grote en kleine scherm die vroeger als traditioneel mannelijk werden gezien, worden steeds vaker ingevuld door vrouwen. Filmmakers willen daarmee het statement maken dat vrouwen ook sterke, onafhankelijke personages kunnen spelen.

Gemengde reacties

Dat resulteert in gemengde reacties. Langs de ene kant wordt het initiatief toegejuicht vanwege de goede bedoelingen, maar niet iedereen is fan. Zelfs feministen stellen zich er vragen bij: “Waarom moeten we remakes maken van dingen die al bestaan? Geef vrouwen niéuwe, interessante rollen die speciaal voor hen geschreven en gemaakt zijn.” Daarbij wordt regelmatig verwezen naar de nieuwste Disneyproductie, ‘Captain Marvel’, waarin actrice Bree Larson wordt voorgesteld als één van de machtigste superhelden tot nu toe - zonder dat ze daarvoor een strak latex-pakje of een kort rokje voor moet aandoen. “Laat de oude helden in hun eer in verzin er een paar extra, en ja, laat dat dan vrouwen zijn”, klinkt het op Twitter.

Toch wordt de trend in stand gehouden. Dit zijn de meest opvallende ‘vrouwelijke remakes’ tot nu toe.

Ocean’s 8

Danny Ocean en zijn kompanen moesten even wijken voor zijn zus Debbie (Sandra Bullock) en haar eigen legertje aan supercriminelen. Daaronder bevonden zich Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Awkwafina, Cate Blanchett, Sarah Paulson en zelfs popster Rihanna.

Ghostbusters III

Spoken bestrijden gebeurt maar door één team, alleen zagen ze er in de laatste film een beetje anders uit. Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones en Kate McKinnon stapten als eerste vrouwen in het bekende busje. Om het statement nog wat kracht bij te zetten kregen ze hulp van een knappe, maar uitermate domme assistent, gespeeld door Chris Hemsworth.

What Men Want

Tiens, kennen we deze titel niet ergens van? Uiteraard is ‘What Men Want’ een remake van de klassieker ‘What Women Want’, een prent waarin Mel Gibson ontdekt dat hij de gedachten van alle vrouwen om zich heen kan horen. In de remake neemt Taraji P. Henson de rol over, en merkt ze dat - je kan het al raden - ze de gedachten van alle mannen om zich heen kan horen.

Doctor Who

Niet alleen op het grote, maar ook op het kleine scherm komen genderwissels voor. Bij ‘Doctor Who’ betreft het niet zo zeer een remake als gewoon een hercasting. Het hoofdpersonage uit de BBC-reeks, bekend als The Doctor, kan zichzelf regenereren. Dat smoesje gebruikt de zender al jaren om te pas en te onpas van hoofdrolspeler te wisselen. Tot twaalf keer toe werd de rol opgenomen door een acteur, maar tijdens het laatste seizoen was er voor het eerst een actrice te zien: Jodie Whittaker. Hoewel ze de 13de Doctor in het rijtje speelde bleek dat voor haar geen ongeluksgetal. Waar men voor de uitzending hevig protesteerde tegen het idee van een vrouw in de hoofdrol van de show, kon Jodie het publiek voor zich winnen met haar acteerprestaties.