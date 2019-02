Volg de Oscars zondagnacht LIVE op HLN.be TK

23 februari 2019

08u00 0 Film Zondagnacht worden de belangrijkste filmprijzen van het jaar uitgereikt, en dat kan de showbizzredactie natuurlijk niet zomaar laten passeren. Daarom zullen wij de Oscars de hele nacht opvolgen op HLN.be: de beste jurken van de rode loper, de hoogtepunten uit de awardshow, alle prijsuitreikingen én updates van onze Hollywoodredactrice ter plaatse kan je live bij ons terugvinden.

De uitreiking van de Academy Awards is in België helaas enkel te bekijken door Play More-klanten van Telenet (via kanaal 300), maar niet getreurd: je kan alles wat je moet weten ook gewoon bij ons terugvinden. Onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels zal verslag uitbrengen vanuit het Dolby Theatre in Los Angeles, waar de Oscars plaatsvinden. Alle hoogte- en laagtepunten, gênante momenten en eventuele ongelukjes zullen terug te vinden zijn in onze livefeed, die de hele nacht aangevuld zal worden. Afspraak iets na middernacht op HLN.be. Tot dan!