Vleeseters, opgelet! Netflix-film ‘Okja’ maakt kijkers veganistisch (volgens onderzoek van PETA) TDS

01 februari 2018

21u30

Bron: PETA 3 Film Worden we straks allemaal veganistisch of vegetarisch na het bekijken van de Netflix-film 'Okja'? Volgens een studie van de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA lijkt het daar alvast op te wijzen. Kijkers van de film snellen zich na afloop immers naar Google, om er termen rond veganimse op te zoeken.

Voor degenen die het verhaal achter 'Okja' nog niet kennen: de 'Netflix'-prent gaat over de bijzondere vriendschap tussen Mija, een meisje in de Zuid-Koreaanse jungle, en Okja, een genetisch gemanipuleerd 'supervarken'. Wat Mija echter niet weet is dat het varken een creatie van een groot voedselbedrijf is, en uiteindelijk geslacht zal worden voor consumptie.

En dat raakt blijkbaar een gevoelige snaar bij heel wat kijkers en dierenvrienden. De film is al maandenlang een hit op Netflix, en de heldere ecologische en antikapitalistische boodschap vindt goed zijn weg. Volgens een studie van de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA verandert 'Okja' dan ook het denken van heel wat kijkers, en gaan velen na afloop van de film meteen op zoek naar informatie over veganisme, vegetarisch eten of andere alternatieven.

PETA nam voor het onderzoek de Google-zoektermen rond Okja en veganisme onder de loep. En wat bleek? Door de film wordt 65% meer gezocht naar alternatieven voor de huidige vleesindustrie. Die 'zoekdichtheid' is vergelijkbaar met de toenmalige piek bij 'What The Health', een door veganisten geprezen documentaire over de effecten op je gezondheid. Die is tevens te bekijken op de streamingdienst.

Maar hoe dat nu komt? Regisseur Joon-ho Bong weet met 'Okja' de dieren die bestemd zijn voor consumptie een gezicht te geven. En dat werkt, ook bij zichzelf. "Ik bezocht voor de research van 'Okja' slachtfabrieken die vijf keer zo groot waren als een voetbalstadion", vertelde hij aan onze collega's van De Morgen. "Buiten stonden tienduizenden koeien te wachten op hun dood - een beeld dat terugkomt in mijn film. Terwijl ik al veel documentaires over de vleesindustrie heb gezien, is het iets anders om zelf op zo'n plek te komen. En vooral om hem te ruiken. Ik kreeg geen hap vlees meer door de keel".