Vlaamse toppers en de nieuwste Star Wars: deze films verschijnen in december in de bioscoop TK

16u25 0 Star Wars Film December staat voor de deur, en dat betekent een feestelijke stemming en (hopelijk) wat vakantie. En dat betekent ook dat die filmtickets die al een maanden in kast liggen waarschijnlijk op vervallen staan. Het uitgelezen moment dus voor een uitje richting cinema met familie, vrienden of gewoon met je partner. Wij geven alvast zeven tips mee die het bekijken waard zijn.

1. Flatliners

Ellen Page, Nina Dobrev en Diego Luna laten zich in deze thriller/horror eens van een andere kant zien. Ze kruipen in de huid van enkele geneeskundestudenten die gevaarlijke experimenten uitvoeren: ze proberen te achterhalen hoe het leven na de dood eruitziet door hun hart te stoppen en zich dan te laten reanimeren. Het verloopt allemaal vlot, tot het natuurlijk allemaal gigantisch fout gaat: een van hen keert niet alleen terug uit het hiernamaals. Een aanrader voor de griezelaars!

Flatliners, vanaf vandaag in de bioscoop.

2. Bad Trip

‘De beste Vlaamse film ooit’, zo kondigde Jonas Van Geel ‘Bad Trip’ aan in de eerste teaser. Dat willen we niet gezegd hebben, maar aan de beelden te zien wordt het wel een uitstekende én best hilarische komedie. Het plot staat als een paal: de film gaat over vier ontzettend sympathieke losers die door een speling van het lot gedwongen worden om in één week een gigantische hoeveelheid cocaïne te verkopen. En aan de cast zal het ook niet liggen: Jonas Van Geel, Tom Audenaert, Ben Segers en Gene Bervoets nemen de hoofdrollen voor hun rekening.

Bad Trip, vanaf 6 december in de bioscoop. Je kan overigens ook tickets winnen voor de avant-première op 4 december. Klik hier voor meer info.

3. Murder on the Orient Express

Van een sterrencast gesproken: Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad en Michelle Pfeiffer doen allemaal mee in deze langverwachte verfilming van het Agatha Christie-boek. De acteerprestaties zijn prima, het verhaal is prachtig in beeld gebracht en de voorlopige reviews zijn zeer positief. Dat Hercule Poirot (een rol voor regisseur Kenneth Branagh) een belachelijke snor heeft, nemen we er dan maar bij.

Murder on the Orient Express, vanaf 6 december in de bioscoop.

4. Suburbicon

George Clooney staat normaal gezien voor de camera, maar in deze film was het zijn taak om Matt Damon en Julianne Moore te regisseren. Die twee lijken in de prent het perfecte echtpaar met het perfect leventje in een rustige buitenwijk in de jaren ’50. Maar als het eerste afro-Amerikaanse gezin in de buurt komt wonen, blijkt die sullige huisvader toch een serieus donker kantje te bezitten.

Suburbicon, vanaf 6 december in de bioscoop.

5. Star Wars: The Last Jedi

Na de dood van Carrie Fisher leek de toekomst van de Star Wars-franchise even onzeker, maar regisseur Rian Johnson zette door. In december wil hij weer miljoenen mensen richting bioscoop lokken met het intussen al achtste deel van de reeks. Daisy Ridley en John Boyega kruipen opnieuw in de huid van personages Rey en Finn, en ook Luke Skywalker duikt weer op. Need we say more?

Star Wars: The Last Jedi, vanaf 13 december in de bioscoop.

6. Pitch Perfect 3

De eerste film was een zeer onverwacht succes, en ook de tweede deed het meer dan degelijk. Intussen zitten we al aan aflevering drie van de zingende Bella’s. Alle hoofdpersonages zijn weer van de partij om deel te nemen aan een allerlaatste zangwedstrijd – of dat is toch wat de makers beweren. Een stevige dosis zang, overgoten met een sausje van humor.

Pitch Perfect 3, vanaf 27 december in de bioscoop.

7. Wonder

En het is geen echte kerst zonder een stevige feelgoodfilm voor het hele gezin, en deze is dan nog eens gebaseerd op een New York Times bestseller. In ‘Wonder’ duiken Owen Wilson en Julia Roberts op, maar het is vooral de jonge Canadese acteur Jacob Tremblay die met de aandacht gaat lopen. Hij speelt de rol van August, een jongen met afwijkingen aan het gelaat die voor het eerst naar een ‘echte’ school gaat. Bij ons moet hij nog uitkomen, maar in de Verenigde Staten krijgt hij van IMDb een dikke 8,1 op 10.

Wonder, vanaf 27 december in de bioscoop.