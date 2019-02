Vlaamse tieners kijken naar nieuwe film ‘Eighth Grade’: “Heel herkenbaar” MVO

20 februari 2019

14u06 0 Film De 15-jarige Elsie Fisher speelt in de nieuwe film ‘Eighth Grade’ een verlegen tienermeisje dat haar laatste jaar in het lager onderwijs probeert te overleven voor ze naar het middelbaar gaat. De film wordt overladen met positieve kritiek en is erg herkenbaar voor sommige jongeren.

In Amerika zit het onderwijs iets anders in elkaar, waardoor het personage van Fisher al 13 is in plaats van 12. Maar ook in Vlaanderen sluit het verhaal mooi aan bij de realiteit. De lessen over ‘jezelf zijn’ en ‘angsten overwinnen’ hebben ook onze jongeren op de harde manier geleerd. Dat vertellen ze ook op de première van ‘Eighth Grade’ in Antwerpen.