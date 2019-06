Vlaamse sterrenparade voor ‘Toy Story 4' CD

13 juni 2019

06u01 0 Film Wie vanaf woensdag 26 juni naar ‘Toy Story 4' gaat kijken, zal een heleboel bekende stemmen horen in de Vlaamse versie. Van Gilles Van Bouwel en Tatyana Beloy over Ben Segers en Pieter Embrechts tot Hubert Damen en Andrea Croonenberghs: allemaal verlenen ze hun stem aan een figuurtje in deze prent.

In totaal werkten maar liefst 45 (stem)acteurs mee aan ‘Toy Story 4' en daarmee is het één van de grootste Vlaamse stemmencasts in de geschiedenis van Pixar/Disney. In het vierde deel van ‘Toy Story’ maakt Woody (Warre Borgmans) in de kast van zijn eigenaar kennis met Vorkje (Jeroen Van Dyck), een verlegen nieuw speelgoed dat gemaakt is van wegwerpbestek. Samen met zijn oude vrienden, waaronder Buzz Lightyear (Vic De Wachter), gaan ze op avontuur en moeten ze het opnemen tegen Gabby Gabby. Die rol wordt in de Vlaamse versie vertolkt door ‘Zie Mij Graag’-actrice Alejandra Theus. In de Franstalige versie verleent zangeres Angèle haar stem aan dat figuurtje.

Vele fans van ‘Toy’ Story gingen ervan uit dat het verhaal na drie films zou stoppen, maar door Woody in een nieuwe kamer te steken, met nieuw speelgoed en een ander kind in de hoofdrol ontstond er een gloednieuw verhaal dat ongetwijfeld weer zal aanslaan bij jong en oud.

En naar aanleiding van de filmrelease van ‘Toy Story 4' pakt Disneyland Paris van 18 tot 28 juni uit met de Toy Story Play Days. Helemaal gewijd aan Buzz Lightyear, Woody en hun vrienden. Zo komt er in het Walt Disney Studios Park een digitale speurtocht om Bonnie’s nieuwste speelgoed, Forky, te vinden. En krijgen de bezoekers de kans om Bo Peep te ontmoeten. ‘Toy Story’ heeft zelfs een eigen zone in het park met de attracties RC Racer, Slinky Dog Zigzag Spin en Toy Soldiers Parachute Drop.