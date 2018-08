Vlaamse film "Girl" op shortlist European Film Awards AV

21 augustus 2018

10u58

Lukas Dhonts speelfilmdebuut "Girl" staat op de shortlist voor de European Film Awards. Ook de Vlaamse coproductie "Cobain" van Nanouk Leopold is bij de kanshebbers. Dat maakte het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vandaag bekend.

Sinds 1988 worden de European Film Awards jaarlijks uitgereikt door de European Film Academy. De awards behoren tot de belangrijkste filmprijzen in Europa. Op zondag 4 november worden de officiële nominaties bekendgemaakt na een stemming door zo'n 3.500 leden van de European Film Academy. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 december in het Spaanse Sevilla.

Het drama over een jonge transgender die ballerina wil worden, viel al eerder in de prijzen. "Girl" ging in wereldpremière in Cannes en kaapte er de 'Camera d'Or' voor beste debuutfilm weg. Het speelfilmdebuut van Lukas Dhont won ook al prijzen op de festivals van Palic en Odessa.

De Vlaams-Nederlands-Duitse coproductie "Cobain" werd ook opgenomen in de shortlist en maakt dus ook kans op een nominatie voor de European Film Awards. "Cobain" is de zesde speelfilm van de Nederlandse filmmaakster Nanouk Leopold. Het Vlaamse productiehuis A Private View werkte mee aan de film. Ook wordt één van de hoofdrollen vertolkt door de Vlaamse acteur en zanger Wim Opbrouck.

Beide films kwamen tot stand met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.