Vlaamse acteur wint internationale prijzen en mag Arnold Schwarzenegger een collega noemen DBJ

06u12 0 4DH Erik Kabongo en Arnold Swarzenegger Film De carrière van de Congolees-Belgische acteur Eric Kabongo gaat hard. Ook in Duitsland zit de acteur nu in de lift. Het 33-jarige talent was een van de hoofdrolspelers in de Duitse film ‘Willkommen bei den Hartmanns’, dé Duitse kaskraker van het jaar en bekroond met tientallen prijzen, waaronder die voor Duitse comedy. Eric zelf ontving een nominatie voor “Beste acteur” op de German film critics award en twee weken geleden mocht hij een Bambi-award in ontvangst nemen.

De internationale doorbraak van Eric Kabongo komt er nadat eerder Vlaanderen al kon proeven van zijn talent. Zo speelde hij mee in ‘Black’ van Adil El Arbi en Bilall Falah, veroverde hij als muzikant de podia als ‘Krazy-E’ en vertolkte hij Sacha in de Ketnet-serie D5R. Bovendien was er de internationaal gelauwerde documentaire ‘What about Eric?’, die volledig rond zijn eigen persoon draaide.

‘What about Eric?” schetst een sterk beeld van de vaak confronterende realiteit op weg naar de top. De American Dream hoeft niet per se Amerikaans te zijn; Eric is het beste voorbeeld dat je ook je ‘European Dream’ kan waarmaken door hard te werken en niet op te geven.

Arnold Swarzenegger

Voorlopig hoogtepunt van zijn succes is zijn Bambi-award, die Eric en de rest van de crew ontvingen voor Best Comedy. Tijdens de uitreiking deelde Eric het podium met namen als Arnold Schwarzenegger en Jack Hughman. Terwijl de carrière van Schwarzenegger al over haar hoogtepunt heen is, is die van Eric nog maar net begonnen. Zo zal hij volgend jaar een hoofdrol vertolken in de verfilming van een boek van een bekende Belgische schrijver en zit hij midden in de opnames van 2 grote Europese films.

4DH Bambi Awards