Vlaams-Nederlandse serie ‘Red Light’ pakt uit met vrouwelijke topcast MVO

22 september 2020

12u45 1

Film Carice van Houten ('Game of Thrones'), Halina Reijn ('Instinct') en Maaike Neuville ('De Twaalf') zullen binnenkort te zien zijn in de Vlaams-Nederlandse productie 'Red Light'. Een serie over drie heel verschillende vrouwen wiens levens alsnog met elkaar vervlochten raken.

‘Red Light’ gaat in première tijdens de officiële competitie van Canneseries in oktober 2020, in Cannes. De Belgische première van de VTM-reeks zal op het 46e Film Fest Gent plaatsvinden in diezelfde maand.

Het verhaal

Sylvia, een prostituee, werkt in een bordeel met haar vriend/pooier, Esther is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

De cast bestaat naast de drie vrouwen uit Geert van Rampelberg (‘Black-out’), Koen de Bouw (‘Torpedo’), Ruth Becquart (‘Over Water’), Joren Seldeslachts (‘Spitsbroers’), Sophie Decleir (‘De Dag’) en Jacob Derwig (‘Klem’). Jonas Vermeulen, Saar de Groof, Jeroen Perceval, Herwig Ilegems en Dominique Van Malder maken ook hun opwachting in de serie.