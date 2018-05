Vin Diesel in nieuwe actiekomedie TC

17 mei 2018

14u24 0 Film Nieuwe filmplannen voor actiester Vin Diesel. De acteur heeft getekend voor de nieuwe actiekomedie 'Muscle'. Hij zal ook producer zijn van die film.

Bezig baasje, die Vin Diesel. Eerder werd al aangekondigd dat hij aan een negende en tiende film in de 'Fast & Furious'-reeks werkt, er een vierde 'xXx' onderweg is en hij in 'Furia' opnieuw in de rol van Riddick zal kruipen. Maar dat is duidelijk nog niet voldoende om zijn honger te stillen. Nu raakte in Cannes bekend dat Vin Diesel ook aan 'Muscle' werkt, een nieuwe actiekomedie die hij ook produceert. Veel meer is er nog niet over het project bekend. Vermoedelijk zal die film wel voor de nieuwe 'xXx' in de zalen komen. Die prent is aangekondigd voor 2021.