Vijfde ‘Scream’-film verschijnt in 2022 in bioscopen TDS

01 september 2020

21u39

Bron: ANP 2 Film Het vijfde deel in de succesvolle ‘Scream’-serie komt in januari 2022 in de bioscopen. Amerikaanse media melden dat producent Paramount de releasedatum van de film nu definitief heeft vastgesteld. De opnames moeten binnenkort van start gaan.

In de nieuwe ‘Scream’-film keren veel acteurs uit de vorige delen terug. Courteney Cox, David Arquette en Neve Campbell hebben al toegezegd dat zij terugkeren in het vijfde deel. De ‘Scream’-films spelen zich af in het fictieve plaatsje Woodsboro waar met regelmaat moorden worden gepleegd. De dader draagt een masker dat is geïnspireerd op het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch.

Met het eerste deel uit 1996 zorgde regisseur Wes Craven voor een flinke, nieuwe impuls voor het wat ingedutte horrorgenre. Er volgden vier vervolgen en een tv-serie, die tot nu toe drie seizoenen besloeg. De reeks leverde wereldwijd meer dan 600 miljoen dollar op; de films wonnen talloze prijzen.

Regisseur Wes Craven had plannen voor een vijfde en zesde deel, maar overleed in 2015. Producent Harvey Weinstein meldde na de dood van Craven alsnog de serie te willen voortzetten, maar Weinstein moest al zijn werk stopzetten toen hij twee jaar geleden onder vuur kwam te liggen vanwege zijn seksuele wangedrag.

LEES OOK:

Eerste resultaten zijn hoopgevend, maar kan ‘Tenet’ de bioscopen redden? “Het is goed... voor coronatijden”

Disney verplaatst derde ‘King’s Man’-film naar 2021