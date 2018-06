Vijfde Indiana Jones-film uitgesteld MVO

29 juni 2018

07u19

De nieuwe Indiana Jones-film komt niet in juli van 2020 uit. Disney gaat die eerder aangekondigde datum niet halen. De film is mogelijk zelfs pas een jaar later te zien.

Reden voor het uitstel zou gekibbel zijn over het script van de film over de nieuwe avonturen van de archeologieprofessor en avonturier. Donderdag werd bekend dat Disney een nieuwe scriptschrijver, Jonathan Kasden, heeft binnengehaald om aan een nieuwe versie van het scenario te werken. Zijn vader Lawrence schreef het script van de eerste Indiana Jones-film 'Raiders Of The Lost Ark' uit 1981.

De bronnen benadrukken dat de betrokkenheid van regisseur Steven Spielberg en hoofdrolspeler Harrison Ford niet in gevaar komt door het uitstel. Wel kan het zijn dat Spielberg nu eerst aan de slag gaat met één van de andere projecten die hij in zijn agenda heeft staan. De regisseur werkt aan een remake van 'West Side Story' en aan historisch drama 'The Kidnapping of Edgardo Mortara'. Ook tekende hij onlangs voor zijn eerste superheldenfilm, rond het DC Comics-personage 'Blackhawk'. Daarnaast zou Leonardo DiCaprio hem hebben gevraagd de regie op zich te nemen van een biopic over de Amerikaanse president Ulysses S. Grant die de acteur produceert.