Vijfde Indiana Jones-film uitgesteld tot medio 2022 MVO

06 april 2020

21u01

Bron: ANP 0 Film Het langverwachte vijfde deel in de iconische Indiana Jones-reeks is uitgesteld tot eind juli 2022. Door de coronacrisis en het feit dat veel blockbusters pas over een paar maanden in de bioscopen te zien kunnen zijn, zijn ook films die de komende jaren gepland stonden naar achter geschoven, meldt The Hollywood Reporter.

Over Indiana Jones 5 wordt al jaren nagedacht. Er zou eindelijk een goed script liggen en hoofdrolspeler Harrison Ford heeft ingestemd met de film. De regie zou voor de eerste keer niet door Steven Spielberg worden gedaan, maar door James Mangold (Logan, Ford v Ferrari).

Spielberg blijft nog wel als producent aan de film verbonden. Vooral de eerste drie films over de avontuurlijke archeoloog die het vooral tegen nazi’s opneemt gelden als klassiekers: ‘Raiders of the Lost Ark’ (1981), ‘The Temple of Doom’ (1984) en ‘The Last Crusade’ (1989). Het vierde deel uit 2008, ‘The Kingdom of the Crystal Skull’, werd zeer lauw ontvangen, zowel door fans als critici.

Als Indiana Jones 5 eind juli 2022 uitkomt, dan heeft hoofdrolspeler Harrison Ford bij leven en welzijn net zijn tachtigste verjaardag gevierd.