Vijfde actrice beschuldigt Weinstein van verkrachting EB kv

22u35

Bron: BBC, ANP, AFP, DPA, Belga, Deadline 184 AFP Harvey Weinstein. Film Naast de vele beschuldigingen van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, onthult nu een vijfde actrice dat ze daadwerkelijk door filmproducent Harvey Weinstein verkracht werd. Het Oscarcomité heeft de man ondertussen aan de deur gezet.

Lysette Anthony, een Britse actrice die momenteel te zien is in de reeks Hollyoaks, vertelt vandaag in The Sunday Times dat ze door Weinstein verkracht werd in haar eigen woning.



De feiten vonden volgens Anthony plaats in de jaren '80. Tijdens een ontmoeting in New York had de halfnaakte filmbons haar al voor de eerste keer proberen te betasten, maar Anthony kon toen ontkomen. Weinstein begon haar nadien te stalken en overviel haar op een avond in haar woning. Hij belde aan en Anthony opende de deur in een nachtgewaad: "Hij duwde me naar binnen, duwde me tegen de kapstok en begon aan mijn kleed te frunniken," vertelt ze. "Hij probeerde me te kussen en bij me binnen te dringen." De actrice probeerde hem van zich af te duwen, maar slaagde daar niet in. "Het was zielig, weerzinwekkend," vertelt ze.

Uit Oscarcomité

De directie van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de gilde van filmmensen die elk jaar de Oscars uitreikt, heeft vanavond beslist om Harvey Weinstein per direct aan de deur te zetten. Begin deze maand werd de filmproducent door verschillende actrices beschuldigd van seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten.

"Het tijdperk van opzettelijke onwetendheid van of schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag en intimidatie op de werkplek in onze bedrijfstak is voorbij." Oscarcomité

De 54 leden van de raad van gouverneurs (Board of Governors) van de Academy kwamen in spoedberaad samen na de lawine van beschuldigingen aan het adres van Weinstein. "Wij doen dit niet alleen om afstand te nemen van iemand die het respect van zijn collega's niet verdient, maar ook om een boodschap af te geven dat het tijdperk van opzettelijke onwetendheid van of schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag en intimidatie op de werkplek in onze bedrijfstak voorbij is", aldus de raad van bestuur in een verklaring. De raad stemde "ruim boven de benodigde tweederdemeerdheid" om Weinstein meteen uit de organisatie te zetten.

Ontkenning

Weinstein was lange tijd een icoon in Hollywood, met meer dan tachtig Oscars voor films die hij (co-)produceerde. Sinds vorige week komen echter steeds meer beschuldigingen van verkrachting en seksuele intimidatie naar boven. Ondertussen zijn onder meer al Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Lea Seydoux, Judith Godrèche, Ashley Judd en Rosanna Arquette met getuigenissen naar voren gekomen. Weinstein zou inmiddels in Europa vertoeven om zich te laten behandelen aan zijn 'seksverslaving'. De man zelf ontkent alle aantijgingen.



Volgens Amerikaanse media gebeurde het nog maar een keer eerder dat iemand uit de Academy of Motion Picture Arts and Sciences werd gezet. In de jaren 90 werd Carmine Caridi (The Godfather II en III) de deur gewezen omdat hij zogenaamde 'screeners' op het internet had verspreid, kopieën van een film die circuleren onder producers, distributeurs, recensenten en juryleden van filmprijzen nog voor de film officieel is uitgebracht.

Vaarwel 'Légion d'honneur'?

Ook in Frankrijk wordt de grond heet onder de voeten van Weinstein. Daar wil de 'Ordre national de la Légion d'honneur' de hoogste en belangrijkste Franse nationale onderscheiding ontnemen aan de filmproducer. Die werd hem in 2012 toegekend door toenmalig president Nicolas Sarkozy. De bestuursraad is van oordeel dat het gedrag van Weinstein niet in overeenstemming is met de waarden van het Legioen van Eer. De 'Légion d'honneur' werd in 1802 opgericht door Napoleon Bonaparte.