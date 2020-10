Vierde ‘Matrix’-film komt sneller dan verwacht TDS

Bron: ANP 0 Film Waar veel grote films als gevolg van de coronacrisis meerdere keren zijn uitgesteld, heeft studio Warner besloten om het vierde deel van de ‘Matrix’-filmreeks juist eerder uit te brengen, zo meldt Variety dinsdag.

Eerder werd al bekend dat Warner de filmkalender weer heeft omgegooid. Zo werd de langverwachte remake van ‘Dune’ verplaatst naar oktober 2021. Ook de nieuwe ‘Batman’-film met Robert Pattinson werd opgeschoven, naar maart 2022. Des te opvallender is de zet om de release van ‘The Matrix 4' met vier maanden te vervroegen, naar december 2021. Dat is overigens nog steeds zeven maanden later dan de oorspronkelijke releasedatum in mei 2021.

Voor het vierde ‘Matrix’-deel pakken Keanu Reeves en Carrie-Ann Moss hun rollen als Neo en Trinity weer op. Inmiddels is bekend dat ook onder meer Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris en Priyanka Chopra een rol hebben in de nieuwe film, die wordt geregisseerd door Lana Wachowski.

