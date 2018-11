Vierde Kampioenenfilm gaat ‘Viva Boma!’ heten

07 november 2018

06u16

De 4de film van F.C. De Kampioenen zal 'Viva Boma!' heten, zo blijkt uit een tweet van Jacques Vermeire, die de rol van DDT vertolkt.

Hij deelde een foto van de volledige cast, die gisteren samenkwam om het script te overlopen. Op de tafel is een laptop te zien met de eerste pagina, waarop de titel af te lezen is.

Marijn Devalck zal dus waarschijnlijk een belangrijke rol krijgen in de film, net als zijn jongere collega Niels Destadsbader. De enige die niét aanwezig was bij de repetitie, was Carry Goossens. Zijn personage, Oscar, besloot in de vorige film om in Zuid-Afrika te blijven.

Regisseur Jan Verheyen begint volgend jaar aan de opnames.

Kampioenen weer samen!!!!!! pic.twitter.com/ELjrNMs5Pu Jacques Vermeire(@ OeiJacques) link