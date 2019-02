Vierde ‘Kampioenen’-film krijgt € 320.000 steun Screen Flanders SD

09u29 1 Film Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maakte vandaag bekend dat het Screen Flanders Economisch Fonds 850.000 euro zal investeren in vijf nieuwe audiovisuele producties. Onder andere de vierde ‘FC De Kampioenen’-film, ‘Viva Boma!’, mag op financiële steun rekenen.

Elk jaar investeert het Screen Flanders Economisch Fonds in audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen. De vijf producties die vandaag bekend gemaakt zijn, behoren tot de laatste lading die in 2018 een dossier indiende. Elk project zal tussen € 100.000 en € 320.000 ontvangen.

‘Viva Boma!’, de vierde ‘FC De Kampioenen’-film krijgt het grootste bedrag van Screen Flanders: € 320.000. Zowel de vertrouwde cast als regisseur Jan Verheyen keren terug. De film wordt een eerbetoon aan Balthazar Boma en zal zich afspelen op Aalst Carnaval. De Duits-Belgische coproductie ‘Der schreitende Mann’ speelt zich binnen een heel ander milieu af, namelijk dat van de kunstvervalsingen. Voor deze publieksfilm in regie van Rainer Kaufmann gaat het Duitse Zeitsprung Pictures opnieuw in zee met het Belgische Velvet Films. De film ontvangt € 135.000.

In de hybride speelfilm ‘Coppelia’ worden animatie en live-action met elkaar versmolten om het gelijknamige balletsprookje en de decors van Sieb Posthuma tot leven te wekken. Steven De Beul en Ben Tesseur van de Vlaamse animatiestudio Beast Animation zullen instaan voor de regie. De animatiefilm mag € 100.000 verwachten. In de Frans-Belgische televisiereeks ‘Moloch’ kom je terecht in een wereld in paniek die wordt geterroriseerd door vuur. Deze thrillerreeks in regie van Arnaud Malherbe wordt door het Franse Calt Studio geproduceerd voor Arte en ontvangt € 195.000. De Nederlands-Belgische actiereeks ‘Commando’s’ neemt je mee in de wereld van het Nederlandse Korps Commandotroepen en hun buitenlandse missies en mag rekenen op € 100.000. NL Film & TV produceert de reeks voor de AVROTROS in coproductie met het Zuid-Afrikaanse Spier Productions en Vlaamse Ciné Cri de Coeur.