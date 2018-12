VIDEO. Wij spraken Hailee Steinfeld over Transformers-prequel ‘Bumblebee’: “De eerste vrouwelijke hoofdrol zijn, da’s niet niks” Melissa Van Ostaeyen in Berlijn

21 december 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Film Minder kletterend metaal, meer gevoel: dat is beslist het motto van de nieuwe ‘Transformers-prequel, ‘Bumblebee’. Wij spraken met de cast en regisseur van de meest unieke prent in de franchise.

Met een bewonderenswaardige performance van de jonge Hailee Steinfeld (22) - de eerste vrouwelijke hoofdrol ooit in een ‘Transformers’-film - en een grappige noot van John Cena (41), is dit één van de must-see prenten van 2019.

Wat alle voorgaande ‘Transformers’ betreft: achteraf kan je je niet meer voorstellen waar de ene stopt en de andere begint. Alle 5 films bestonden voornamelijk uit gevechtsscènes tussen de Autobots en de Decepticons, met hier en daar een andere hoofdrolspeler om er variatie in te houden. ‘Bumblebee’ zal je je echter herinneren, omdat er naast al dat vechten ook veel plaats is gemaakt voor een integere, personage-gedreven verhaallijn.

“Ik wilde een nieuwe dimensie naar de franchise brengen”, aldus regisseur Travis Knight. Hij staat vooral bekend om zijn animatiefilms zoals ‘Coraline’ en ‘Kubo en het Magische Zwaad’. ‘Bumblebee’ is zijn live action-debuut. “Het wordt niet gewoon een robot-avontuur, maar ook iets diep menselijks.”

Eerste vrouwelijke hoofdrol

Het mag dan onwaarschijnlijk zijn dat ‘Bumblebee’ de Oscar voor ‘Beste Film’ wint in 2020, de prent introduceert Hailee Steinfeld wél als één van de sterkste actrices van haar generatie. Steinfeld is 22 en combineert haar acteercarrière met haar werk als zangers. Op de soundtrack van ‘Bumblebee’ is ze te horen met het nummer ‘Back To Life’, een plaat die ze live bracht toen ze dit jaar de MTV EMA’s presenteerde. Al toen ze 13 was won ze 12 awards en kreeg ze een Oscarnominatie voor haar bijrol in ‘True Grit’. Sindsdien is ze niet meer weg te denken uit de showbizzwereld.

Als de stoere Charlie, een studente die niets liever doet dan klussen in haar eigen garage, is ze een onconventionele vrouwelijke hoofdrol voor ‘Transformers’. Een schepje frisse lucht na een reeks actrices als Megan Fox. Zij werd in de eerste ‘Transformers’-film dan ook voornamelijk omwille van haar uiterlijk opgevoerd.

In gesprek met Hailee Steinfeld

Hailee sprak zich in het verleden al uit over het belang van sterke vrouwelijke rolmodellen, en lijkt ook vandaag vastberaden te zijn om daar zelf het voortouw in te nemen. “Ik ben blij dat ik steeds kansen blijf krijgen om mezelf te bewijzen”, glimlacht ze tijdens onze ontmoeting in Berlijn. “Ik hoop dat ik met deze film veel emoties kan losmaken, ook al is het een actieprent.”

Hoe was het voor jou om een film te maken die zich in de jaren ‘80 afspeelt? Jij was toen nog niet eens geboren.

Dat klopt. Ik denk dat mijn generatie een bepaald beeld heeft van de jaren ‘80: felgekleurde haarrekjes, jeans met hoge taille, aerobic video’s, “indrukwekkende” kapsels... Maar er is een andere, coolere kant van die tijd waar ik zelf niets vanaf wist voor ik aan deze film meewerkte. Travis Knight, onze regisseur, groeide zelf op in de jaren ‘80 en kon ons een perfect beeld geven van de sfeer die hij wilde.

Had je een connectie met de ‘Transformers’-franchise voordat je in ‘Bumblebee’ speelde?

Ik was een fan voor ik hieraan begon, maar dat was het dan ook. Ik heb een oudere broer, Griffin, die de Transformers-films op de voet volgt, en ik was erg blij omdat ik meteen wist dat hij éindelijk echt fan zou zijn van een film waarin ik meespeelde. Hij was ook erg behulpzaam tijdens het filmen, want hij is een garagist.

Ach, zo?

Ja, Charlie mag dan wel weten waar ze mee bezig is, ik niet! (lacht) Ik vroeg hem tussen opnames door wat ik in hemelsnaam moest doen om mijn performance geloofwaardig te doen overkomen.

Je brengt veel emotie naar het scherm. Maar hoe doe je dat als je tegenspeler, Bumblebee, zonder de CGI niet veel meer is dan een tennisbal op een stok?

Euhm, raar! (lacht) Ik praatte het grootste deel van de tijd tegen niets of niemand. In het begin dacht ik dat ik dat niet zou kunnen, maar het viel heel goed mee. Voor de belangrijke scènes, zoals die waarin mijn personage Charlie Bumblebee voor het eerst ontmoet, hadden ze een man op stelten ingehuurd zodat ik een echte tegenspeler zou hebben. Dat hielp enorm. Verder had ik tijdens de opnames alleen nog maar schetsen van Bumblebee gezien. Het eindresultaat was verbluffend!

Eigenlijk waren we ervan overtuigd dat er een replica van Bumblebee was gebouwd, maar het was dus gewoon jouw verbeeldingskracht.

(lacht) Dank je, ik ben content dat het zo oprecht overkomt op het scherm. Het is zo, ik heb mijn verbeelding écht aan het werk moeten zetten. Zeker om een personage te spelen dat al zoveel heeft verloren, en met zoveel demonen worstelt... Vele jongeren die zich zo voelen hebben op een bepaald moment een ingebeeld vriendje. Ik stelde me dus voor dat ik ook zo’n ingebeeld vriendje had om tegen te praten: Bumblebee.

Had je vroeger ook zelf zo’n ingebeeld speelkameraadje?

Nee, gelukkig heb ik in het echte leven veel vrienden en familie om me te steunen. Maar voor Charlie was dat niet zo, en ik heb me zo goed mogelijk ingeleefd. Ik stelde me voor dat ik géén sociaal vangnet had. Charlie heeft op jonge leeftijd haar vader verloren, en mist hem nog altijd. Je ziet in de film prachtige parelellen tussen haar relatie met Bumblebee en die met haar vader. Ik dacht aan hoe ik me zou voelen als ik iemand verloor, en probeerde die emoties over te brengen naar het scherm.

Zijn er dingen die je gemeen hebt met Charlie?

Goh, net als Charlie moet iedereen tijdens hun jeugd uitzoeken wie ze zijn: Wie ben ik? Wil ik mijn stem laten horen? Hoe klinkt die dan? Vinden andere mensen mij wel tof? Er zijn dingen waar je niet omheen kunt, confrontaties met pesters, met problemen, ... Zo was het voor mij vroeger ook.

Je bent de allereerste vrouwelijke hoofdrol in een ‘Transformers’-film, hoe voel je je daarbij?

Heel vereerd. Ik vind het heel fijn om eens een jonge vrouw als hoofdrol te zien in een films als deze en ben blij dat ik de kans krijg om haar spelen.

Heb je veel input gehad bij het karakter van Charlie?

Ja, toch wel! Ik heb vaak met Travis samengezeten om haar dialoog te perfectioneren, want ik wilde dat die eerlijk en oprecht overkwam. Charlie moest iemand worden met een achtergrond en een doel, niet iemand die gewoon kwam opdagen om ‘cool te zijn’.

Tegenwoordig ligt er inderdaad een enorme focus op hoe vrouwen geportretteerd worden in films, of op tv... overal eigenlijk. Hou je dat in het achterhoofd wanneer je rollen uitkiest?

Absoluut! Wat ik vooral belangrijk vond aan Charlie is dat het een slimme meid is, die auto’s langs binnen en langs buiten kent, die cool is zonder er moeite voor te moeten doen. Een badass. Ze heeft hard gewerkt voor alles wat ze kan en weet. Het voelde niet alsof ze maar een pion was in het verhaal, ze had de volledige controle. Dat vond ik prachtig, omdat ik elke vrouw wil laten weten dat ze alles kan doen wat ze maar wil, als ze zich er maar achter zet!

‘Bumblebee’ speelt vanaf 26 december - tweede kerstdag - in de Vlaamse bioscopen.