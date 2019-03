VIDEO. Tim Burton maakte live action-remake van ‘Dumbo’: “Alle politiek incorrecte toestanden moesten eruit” MVO

27 maart 2019

10u00 0 Film Vanaf vandaag speelt de Tim Burton-versie van ‘Dumbo’ in onze Vlaamse zalen. De hartverwarmende film over een olifantje dat leert vliegen kreeg een opknapbeurt van de live action-soort, en het resultaat mag er zijn. Net als Dumbo zelf zijn ook de acteurs een bende ‘buitenbeentjes’, zo zeggen ze zelf.

Zo behaalde hoofdrolspeler Collin Farrell nooit zijn diploma aan de middelbare school. “Ik weet wat ik moet weten, stel me gewoon geen vragen over goniometrie”, lacht hij. “Uiteindelijk heb ik een opleiding gehad waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. Dankzij mijn levensstijl als acteur kon ik de wereld afreizen en kennismaken met allerlei verschillende culturen. Sommige films waarin ik speelde gingen ook over belangrijke stukjes uit de geschiedenis. In ‘Alexander’ leerde ik bijvoorbeeld alles over de Griekse geschiedenis! Ik heb mezelf op die manier serieus bijgeschoold.”

Danny Devito, in dit scenario de circuseigenaar die van Dumbo een grote ster wil maken, heeft dan weer een indrukwekkende carrière achter de rug. Ook op leeftijd deinst hij niet terug voor energieke, veeleisende rollen. Als ringmeester is hij even enthousiast als een 25-jarige. “Op 17 november wordt ik 75, kan al tellen, he?”, beaamt hij. “Niet altijd evident als acteur. Maar elke dag ben ik blij dat ik wakker wordt en dan denk ik: top, ik ben weer een dag ouder. Ik ben gezegend met een succesvolle carrière en ik ga blijven werken zo lang dat kan. Ik denk niet dat ik ooit zal stoppen, of met pensioen zal gaan. Het is zoals Edgar Allen Poe zei: “Tick tock, tick tock, weer een seconde dichter bij het graf! (lacht) Oké, dat was donker van mij, maar je snapt wat ik bedoel? Zo lang ik leef wil ik blijven doen wat ik graag doe, elke seconde telt.”

Politiek incorrecte toestanden

Ook Burton zelf is een buitenbeentje bij uitstek. De man die bekendstaat om zijn duistere, ietwat vreemde films lijkt op het eerste zicht misschien een vreemde keuze als regisseur van een Disneyfilm, maar het resultaat is fantastisch. “Er is iets aan clowns dat me enorm aanspreekt”, aldus Burton. “Het mysterieuze, het grafische contrast. Daarnaast is er ook het aspect van de buitenstaander, dat vaak terugkomt in mijn films. Dumbo wordt uitgelachen met zijn grote oren, maar hij maakt van zijn handicap iets prachtigs. Het is een simpel thema, dat veel artistieke en emotionele openingen biedt. Alle personages proberen hun plaats te vinden in deze wereld, en worden geïnspireerd door het olifantje dat kan vliegen: iemand die het onmogelijke mogelijk maakt.”

“Wat ook interessant was aan dit project is dat ik niet echt een remake kon maken - wat me sowieso niet aansprak. Er zijn namelijk vele aspecten die de tekenfilm mooi maakten, maar de prent was doorspekt met politiek incorrecte toestanden. Die moesten er allemaal uit. Het was dus een uitdaging om de essentie van ‘Dumbo’ te behouden, de boodschap en het idee erachter, maar op een manier die ook vandaag de dag nog aanspreekt.”

‘Dumbo’ is vanaf vandaag de zien in de Belgische zalen.