VIDEO: 'The Avengers' vroeger en nu

28 maart 2018

Op 25 april verschijnt 'Infinity War', de derde film over 'The Avengers', in de filmzalen. Tien jaar nadat de eerste film van het Marvel Cinematic Universe werd uitgebracht, komt de spanning tot een hoogtepunt in de grootste confrontatie aller tijden in 'Marvel's Avengers: Infinity War'. Voor het eerst komen alle helden en hun bondgenoten uit alle voorgaande films bij elkaar om het op te nemen tegen de machtige Thanos die een bedreiging vormt die te groot is voor een enkele held. Bekijk hier 'The Avengers' vroeger en nu.