VIDEO. Schoon volk op de regenboogloper van Film Fest Gent: "Deze film zal levens veranderen" HL/DBJ

10 oktober 2018

10u43 0 Film Geen rode maar wel een regenboogloper bij de opening van het 45ste Film Fest Gent, waar zeven zalen werden afgehuurd voor de Belgische première van ‘Girl’.

Het regiedebuut van Gentenaar Lukas Dhont (27) bouwde sinds de wereldpremière in mei in Cannes al een stevige reputatie op met awards op het festival in Palić, Odessa, San Sebastián en Zurich. Iedereen wilde erbij zijn om de Belgische inzending voor de Oscars te zien. Zo ook VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck. Het thema grijpt haar aan, zij is immers ook transgender. “Eindelijk is de film nu ook in eigen land uit”, sprak ze. “Ik ben heel blij dat ‘Girl’ in het buitenland zo lovend werd onthaald. Goed dat het brede publiek eens in het hoofd kan kruipen van iemand die het gevoel heeft in een verkeerd lichaam te leven. Deze film kan jongeren, die de steun van hun omgeving ontberen, toch de moed geven om keuzes te nemen en bepaalde stappen te zetten. Deze film is niet alleen mooi om te zien, maar zal ook levens veranderen.”

Voor burgemeester Daniel Termont had de avond een triest kantje: "Ik kom elk jaar graag naar dit filmfestival, maar deze editie wordt mijn laatste als burgemeester. Ik wilde hier deze avond absoluut zijn, want ik ben heel trots dat de Gentse cineast Lukas Dhont al zo’n internationaal succes vergaard heeft. Na een zware week in de aanloop naar de verkiezingen had ik bovendien wel nood aan ontspanning. Deze avond dus even geen politiek!"

Stijn Coninx was ook benieuwd naar de film en geniet zelf nog na van de lovende reacties na zijn recente première van ‘Niet schieten!’. "Net als 'Niet schieten!' is ook 'Girl' maatschappelijk zeer relevant. Op het eerste gezicht lijkt het transgenderthema misschien een iets minder breed publiek aan te trekken, maar ik ben er zeker van dat deze film op langere termijn veel zal teweegbrengen."

