VIDEO. "Pure chemie" tussen Cooper en Lady Gaga in 'A Star is Born'

Gunter Van Stappen

02 oktober 2018

18u53

Bron: VTM Nieuws 0 Film Vanaf morgen speelt ‘A Star is Born’ in de bioscoop, met een opmerkelijke hoofdrol voor Lady Gaga. Zij speelt de rol van plattelandsmeisje dat het wil maken in Hollywood. Het is al de derde remake van de film uit 1937 en het regiedebuut van acteur Bradley Cooper. Meteen een schot in de roos want ‘A Star is Born’ wordt nu al getipt voor een Oscar. VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme sprak met Bradley Cooper.

De film draait rondt Jackson Maine, een bekende countryzanger met een alcoholverslaving. Op een avond ontmoet hij de jonge zangeres Ally, gespeeld door een bijna onherkenbare Lady Gaga. Een dag later trekt hij haar het podium op om voor zijn publiek te zingen: een ster is geboren.

Bradley Cooper regisseert, acteert en zingt, met de zege van Lady Gaga. “Ik speelde piano en hij begon te zingen. Ik zei: Mijn god, Bradley, je stem, niet te geloven”, aldus de zangeres.

“Pure chemie”

‘A Star is Born’ is een prachtig liefdesverhaal, waar je als kijker ook zelf een beetje bij duizelt. Je gelooft ook écht dat ze gek zijn op elkaar. “Je speelt dat niet, je omarmt het gewoon, je laat toe dat het je verhaal aanwakkert”, aldus Cooper. “Je zoekt altijd naar iets dat echt is, naar alles wat een moment authentiek maakt. Het was gewoon pure chemie tussen haar en mij. “

Alle muziekscènes in de film zijn live opgenomen. Cooper zingt ook live voor een publiek dat daar eigenlijk is voor andere rockster. “Wat je ziet is dat ik dankbaar ben dat ze niets gooien of me uitjouwen. En toen dacht ik: dit kunnen we gebruiken in de film.”

‘A Star is Born’ is vanaf morgen te zien in de Vlaamse bioscoopzalen.