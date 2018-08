VIDEO. Op de set van de allereerste Vlaamse duikbootfilm 'Torpedo': "Het is een perfecte replica" DBJ

08 augustus 2018

20u16

Bron: Kameraki 8 Film Een belangrijke dag op de set van 'Torpedo', de allereerste Vlaamse duikbootfilm. Woensdag werden de eerste opnames in de duikboot zelf gedraaid en wij waren erbij.

'Torpedo' is een nieuwe film over een bende Vlaamse rebellen die tijdens WOII met een duikboot van Congo naar de VS moeten varen om uranium te transporteren. Onder meer Koen De Bouw en Sven De Ridder spelen er de hoofdrollen.

"De duikboot is volledig nagebouwd zoals hij eruit zag in de Tweede Wereldoorlog", weet Koen De Bouw. "Ingenieurs hebben zich er ook mee bezig gehouden, want de boot moet ook tweehonderd ton water kunnen dragen omdat de boot in de film onderloopt."

De Bouw en de rest van de ploeg werken nog tot eind september aan ‘Torpedo’. Hun laatste scènes blikken ze in op Malta. Wie benieuwd is naar het eindresultaat: ‘Torpedo’ komt uit op 23 oktober 2019.