VIDEO. Op de set van ‘Bad Times At The El Royale’: “De eerste keer dat ik er kwam, viel mijn mond open” MVO

24 oktober 2018

06u00 0 Film Onze vrouw in Hollywood, Kristien Gijbels, kreeg de kans om samen te zitten met de cast van ‘Bad Times At The El Royale’. Zij waren vooral onder de indruk van de gigantische set.

“Sommige takes duurden 10 minuten aan een stuk”, vertelt acteur Jeff Bridges. “Dat was erg moeilijk om bij te houden. De camera bewoog met ons mee, en als je één ding vergeet, moet je opnieuw beginnen.”

Dat de camera de acteurs volgde betekende ook dat de set erg groot moest zijn. “Mijn mond viel open toen ik voor het eerst de set zag,” aldus acteur Jon Hamm. “Jammer dat we ze achteraf moesten afbreken.”

‘Bad Times At The El Royale’ is nu bij ons in de zalen te zien.

