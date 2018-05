VIDEO: Nieuwe Han Solo-acteur Alden Ehrenreich oog in oog met échte Harrison Ford TDS

14 mei 2018

17u56

Vraag aan de Star Wars'-fans om te denken aan Han Solo uit ', en ze denken allicht aan Harrison Ford. Hij maakte het personage wereldberoemd. geen makkelijke opdracht dus voor acteur Alden Ehrenreich om hem te vertolken in 'Solo: A Star Wars Story'. En dat vond Harrison ook blijkbaar zelf, want tijdens een interview van Ehrenreich over de film kwam hij plots binnenvallen. "Get outta my chair", grapte hij meteen.