VIDEO. ‘Nachtwacht’: de eerste beelden van de film én een nieuwe clip MVO

18 oktober 2018

07u00 0 Film Tof nieuws voor de fans van ‘Nachtwacht’ op Ketnet. De allereerste beelden van de ‘Nachtwacht’-film, ‘De poort der Zielen’, zijn er namelijk.

De eerste bioscoopfilm van de Ketnet-reeks ‘Nachtwacht’ zal vanaf 12 december te zien zijn in de Belgische zalen.

Het verhaal

De bewoners van Schemermeer maken zich op voor een groot dorpsfeest. Vladimir, Wiklo en Keelin, de leden van de Nachtwacht, hebben extra reden tot feesten want hun vriend en mentor Vega mag eindelijk - na 77 jaar - uit zijn boek komen.

Maar de vreugde is van korte duur, want de drie helden krijgen slecht nieuws te horen... Ondertussen beraamt ook de opperdemon Nemmeza snode plannen om alleenheerser te worden over alle werelden. Zal de Nachtwacht sterk genoeg zijn om dit duistere wezen tijdig te stoppen?

