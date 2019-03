VIDEO. Lupita Nyong’o over ‘Us’: “Zelfs ik begrijp niet volledig waar het over gaat” Kristien Gijbels

20 maart 2019

13u00 0 Film Lupita Nyong’o speelt de hoofdrol in ‘Us’, de nieuwste film van Jordan Peele, de regisseur achter de bejubelde film ‘Get Out’. De prent, die vanaf vandaag in de bioscoop te zien is, krijgt nu al erg lovende reviews en zou volgens critici zelfs nog interessanter zijn dan Peele’s debuut.

“Ik ben blij dat ik in een tijd leef waarin Jordan Peele films als ‘Get Out’ en ‘Us’ mag maken zonder dat erop neergekeken wordt”, aldus Nyong’o. “Ja, ik ben nu een succesvolle actrice, maar ik zal nooit de discussies achter de schermen horen waarvan ik wéét dat men ze heeft. Over mijn huidskleur, en of ik daardoor al dan niet de juiste actrice voor een rol ben. Peele geeft ons een heel nieuw platform. En hij trekt tegelijkertijd ook een heel nieuw publiek naar het horrorgenre toe; dat is revolutionair op vele vlakken als je het mij vraagt.”

“De kracht van Jordans films is dat hij verhalen creëert die open zijn voor interpretatie. Uiteraard ligt er een idee aan de basis, maar hoe het publiek dat moet ervaren, wil hij niet voorschrijven. Iedere keer dat je zijn werk opnieuw bekijkt, zie je een andere film. Er zitten veel lagen in. Ik heb ‘Get Out’ vijf keer gezien op één maand tijd. Elke keer dat ik hem gezien had, kwam ik weer iemand anders tegen op straat en die had dan een héél andere interpretatie dan ik. En dan moest ik nog eens kijken, om te checken of ik die invalshoek ook zag.”

“Voor mij is ‘Us’ een omarming van het ‘schaduw-zelf’: de delen van onszelf die we wegstoppen, die we bewust of onbewust onderdrukken. We doen alsof ze niet bestaan, maar uiteindelijk projecteren we ze wel op de wereld rondom ons en zo creëeren we monsters. Voor mij persoonlijk was het erg interessant om die donkere kant van mezelf te ontdekken. Peele toont ons het ontstaan van een nieuwe wereld zoals die eruitziet in zijn nachtmerries, maar het verhaal zit ook boordevol sociaal-politieke kritiek. Toegegeven, ik voel dat er lagen in deze film zitten die ík zelfs niet begrijp.”