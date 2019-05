VIDEO. ‘Love Actually’-regisseur baseerde zijn nieuwe film op goede vriend Ed Sheeran MVO

27 mei 2019

17u30 0 Film Richard Curtis, de regisseur van de immens populaire, romantische film ‘Love Actually’, baseerde zijn nieuwe film op popster Ed Sheeran. Zo legde hij uit in een recent interview.

‘Yesterday’ is het verhaal van Jack, een jongeman die dankzij een magische gebeurtenis de enige persoon ter wereld is die zich The Beatles nog herinnert. Met de hulp van Ed Sheeran, die zichzelf speelt in de film, ontpopt hij zich tot één van de grootste muzikale sterren ter wereld. “Ik liet me inspireren door Eds optreden in het Wembley Stadium”, aldus Curits. “Hij stond daar helemaal alleen voor al dat volk. En daarnaast zijn er ook nog romantische aspecten in de film die op hem gebaseerd zijn.” Sheeran vindt het allemaal wel amusant. “Het is fijn om een film te hebben die op jezelf gebaseerd is”, lacht hij.