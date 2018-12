VIDEO. Loïc Nottet laat de Mary Poppins in zichzelf helemaal los CD

13 december 2018

13u16 0 Film Volgende week woensdag komt Mary Poppins Returns uit in de bioscoop. En om de release van deze Disneyfilm extra in de verf te zetten, heeft Loïc Nottet een videoclip opgenomen met zijn versie van het wereldberoemde nummer Supercalifragilisticexpialidocious. Inclusief bijhorende pirouetten met een paraplu.

Als grote Disneyfan voelde Loïc Nottet zich enorm vereerd toen Disney hem opbelde met de vraag om naar aanleiding van de release van Mary Poppins Returns, die vanaf 19 december te zien is in de bioscoop, de song Superfragilisticexpialidocious in een nieuw jasje te steken. ‘Als kleine jongen heb ik Marry Poppins meermaals gezien’ zegt hij aan 7 sur 7. ‘Vooral van de pinguïns was ik grote fan. En toen ik iets ouder werd, had ik misschien ook wel nood aan een Marry Poppins in mijn leven. Ik was nogal een moeilijk kind en zo’n nanny had mij kunnen behouden om domme dingen te doen. Ook al heb ik een fantastische mama.’

Naast zijn versie van het nummer, nam Nottet ook een een videoclip op die helemaal in de sfeer van Marry Poppins werd gedraaid. Met als decor de prestiigeuze Concert Noble in Brussel. Ook ontwierp de zanger zelf de bijhorende kostuums en mocht hij zijn eigen choreografie in mekaar steken. Leuk detail: op het nummer Superfragilisticexpialidocious danste hij al eens in Dance avec les stars op de Franse televisiezender TF1, een wedstrijd die hij uiteindelijk met brio won.