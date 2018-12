VIDEO. Kit ‘Jon Snow’ Harington vecht tegen schattige draak in ‘How To Train Your Dragon 3' teaser MVO

14 december 2018

09u30 0 Film ‘Game Of Thrones’-acteur Kit Harington duikt op in een teaserfilmpje voor de nieuwe ‘How To Train Your Dragon’-film. Daarin doet hij samen met draak Toothless auditie voor zijn rol, maar dat loopt niet van een leien dakje.

Harington had ook in de vorige film al een rolletje. Hij speelde de stoere Eret. De nieuwste vervolgfilm in de reeks zal ‘The Hidden World’ gaan heten.

‘How To Train Your Dragon: The Hidden World’ zal vanaf juni 2019 in onze zalen te zien zijn.