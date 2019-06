VIDEO. Grappig: sprekende Buzz Lightyear verrast bezoekers Disneyland Paris CD

18 juni 2019

De bezoekers van Disneyland Paris konden onlangs hun oren niet geloven. Plots begon het beroemde standbeeld van het 'Toy Story'-personage Buzz Lightyear persoonlijk tegen hen te praten. En dat leverde vele verbaasde blikken op.

Volgende week woensdag komt ‘Toy Story 4' uit in de bioscoop. Niet alleen in België, maar ook in Frankrijk. En om deze animatiefilm wat extra in de verf te zetten, trok acteur Richard Darbois, de Franse stem van Buzz Lightyear, naar Disneyland Paris waar een groot standbeeld staat van zijn personage bij de ingang van het themagebied Toy Story Playland.

Met behulp van verborgen camera’s en microfoons kon ‘Buzz’ spreken met voorbijgangers. En die wisten duidelijk niet wat hen overkwam.