VIDEO. ‘Girl’ zet Oscar-race in (en half Hollywood viert mee)

Kristien Gijbels

09 november 2018

21u19 0 Film De Belgische race naar de Oscars werd gisteren officieel ingezet in Hollywood. Regisseur Lukas Dhont gaf samen met het Vlaams Audiovisueel Fonds een gigantische ‘launch party’ in Los Angeles, waar meer dan 500 (!) gasten op afkwamen. Het doel is om het speelfilmdebuut van de Belgische filmmaker zo veel mogelijk te promoten en om op 22 januari een prestigieuze Oscar-nominatie in de wacht te slepen.

Belandt ‘Girl’ binnenkort op de shortlist van ‘Beste Niet-Engelstalige Film’? Aan een gebrek aan inzet zal het in elk geval niet gelegen hebben, want het team achter Dhont spaarde koste noch moeite om de film aan het grote publiek voor te stellen. Dat deden ze afgelopen nacht in de zaal van Voila! Creative Studio van Katrien Van Der Schueren, die volledig in het thema stond van de Belgische Oscarinzending – inclusief rode loper, goodiebags, een huizenhoog scherm waarop de trailer van ‘Girl’ werd afgespeeld en ballerina’s in blauwe tutu’s die de hele avond champagne uitdeelden.

Naast een aantal Hollywoodsterren en invloedrijke transgenders kwamen ook een heleboel bekende Vlamingen naar het feestje om de filmmaker te steunen. Zo ook ‘Beautiful Boy’-regisseur Felix Van Groeningen, die vier jaar geleden op de vooravond van de Oscars op exact dezelfde locatie ‘The Broken Circle Breakdown’ kwam promoten. Films uit 87 landen dingen mee naar een Oscar voor de ‘Beste Niet-Engelstalige Film’ – het op één na hoogste aantal ooit. ‘Girl’ heeft dus nog een erg lange weg af te leggen om het tot de laatste vijf te schoppen, al worden de kansen bijzonder hoog ingeschat volgens Van Groeningen: “Ik denk dat ‘Girl’ heel veel kans maakt om op de shortlist te geraken. De nominatie valt uiteraard nog te bekijken, maar ik hoop het zeker. Er is heel veel concurrentie natuurlijk, maar bon, dat was er in het jaar dat wij er waren ook. Je moet geluk hebben. En als het gebeurt, dan is dat ongelooflijk, maar als het niet gebeurt dan mag je er ook niet triestig om zijn.” De regisseur zegt dat hij in elk geval zwaar onder de indruk is van Dhonts regiedebuut: “Ja, dat is waanzinnig straf he? ‘Girl’ is visueel supersimpel en strak, en het verhaal zuigt je vanaf de eerste seconde mee. Ik vind hem heel gedisciplineerd voor een eerste film. Ik vond hem zo indrukwekkend dat ik er echt niet goed van was.”

Van Groeningen maakt binnenkort zelf opnieuw kans om een Oscar-nominatie in de wacht te slepen, want zijn film ‘Beautiful Boy’ – met Steve Carell en Timothée Chalamet – is volgens filmkenners één van de beste films van het jaar. De regisseur merkt op dat het er nu wel heel anders aan toegaat dan vier jaar geleden: “Met ‘The Broken Circle Breakdown’ zaten we met een kleine distributeur en moesten vooral wijzelf veel energie steken in de promotie van de film, maar bij ‘Beautiful Boy’ zit daar nu plots een enorm grote machine achter – en héél veel geld ook. Dit is van een heel ander niveau, waardoor ik er nu ook minder vat op heb. Ik zie het gebeuren, ja, en ik ben ervan aan het genieten. Het is iets heel surreëels” (lacht)

Massale opkomst

Christian De Schutter van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) is meer dan tevreden over de massale opkomst van de avond: “We hadden nooit verwacht dat er zoveel volk zou afkomen, en het is echt een feest geworden. Het is natuurlijk de avond van ‘Girl’ en van Lukas, maar wij zien dit echt veel ruimer: dit is de avond van de Vlaamse film. We zijn heel trots en we zijn heel blij dat we hier zijn. Dit overstijgt onze wildste dromen.”

Astrid Coppens is één van de Bekende Belgen die Lukas een hart onder de riem kwam steken: “Ik denk dat dit allemaal wel heel overwhelming is voor hem, maar hij moet gewoon zichzelf blijven. Ik vind Lukas een hele leuke en toffe persoon, en ik denk wel dat hij het nog heel ver gaat schoppen. Dat dit nog maar zijn eerste film is en dat hij nog zo jong is en hier nu al staat, vind ik een ongelooflijke verwezenlijking.” Haar broer Laurens Nuyens is het daar helemaal mee eens: “Dit is onvoorstelbaar. Het is maar één keer per jaar dat ons klein landje kans maakt op een nominatie, en dan moeten wij daar als Belgen allemaal voor gaan en daar allemaal achter staan. We zijn er in het verleden een paar keer kort bij geweest met ‘Daens’, ‘The Broken Circle Breakdown’, ‘Iedereen Beroemd’ en ‘Rundskop’. We hoopten allemaal en we waren er allemaal van overtuigd dat ze gingen winnen, en nu moeten we gewoon eerst zien om genomineerd te raken.”

Regisseur Dominique Deruddere schat de kans op een nominatie in elk geval hoog in: “Hij gaat zeker bij de shortlist zitten, en ik denk ook dat hij bij de laatste vijf genomineerden zal zijn. Dat hoop ik alleszins. Ik denk dat hij een heel grote kans maakt.” Deruddere maakte het zelf allemaal achttien jaar geleden mee toen ‘Iedereen Beroemd’ genomineerd werd voor een Oscar. De Limburger heeft dan ook één goede raad voor Lukas: “Blijf met de voeten op de grond, mijn jongen!” (lacht)

Julianne Moore

En Dhont, die geniet met volle teugen van het feestje én van zijn eerste stapjes in Hollywood – en dat smaakt naar meer: “Ik merk dat hier enorm veel passie voor cinema is, en dat is geweldig. Ik voel mij hier wel thuis, ja, en het helpt natuurlijk wel dat de mensen enthousiast zijn – dat is altijd fijn. Het is de eerste keer dat ik dit avontuur meemaak, dus alles is nieuw. Ik leer ook elke dag veel bij, en da’s wel wijs he. Dit zal me altijd bijblijven.”

Of ze hem nu ook al als een ster behandelen? “Ze behandelen mij heel, heel goed”, glimlacht Dhont. “Ik voel mij enorm goed omringd.” Zo’n verblijf in Hollywood gaat uiteraard ook met heel wat indrukwekkende ontmoetingen gepaard: “Ik kreeg onlangs de kans om Julianne Moore te ontmoeten, en dat vond ik één van de meest bijzondere momenten ooit. Ik probeer echt wel met volle teugen van dit avontuur te genieten.”

Op het Filmfestival van Cannes won ‘Girl’ al vier prijzen, waaronder die voor ‘Beste Regiedebuut’. Op 22 januari komen we te weten of de Belgische inzending op de shortlist van de Oscars zal staan. De Academy Awards worden op 24 februari 2019 uitgereikt.