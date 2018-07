VIDEO. "Eens ik dat pak aanhad voelde ik mij miserabel", Michael Douglas over "Ant-Man and the Wasp" CDB

18 juli 2018

Vanaf vandaag kan je in de bioscoopzalen naar een nieuwe Marvel-film gaan kijken: "Ant-Man and the Wasp". Marvel maakte reeds een eerste film over de superheld Ant-Man die er in dit vervolg een partner bij krijgt.

VTM-reporter Aagje Vanthomme kon Michael Douglas spreken. Hij vertolkt opnieuw de rol van één van de hoofdpersonages Hank Pym.