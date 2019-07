VIDEO. Disney schrapt ongepaste #MeToo-grap in heruitgave ‘Toy Story 2’ KD

03 juli 2019

17u37

Bron: ANP 0 Film Disney heeft in een heruitgave van de animatiefilm ‘Toy Story 2’ een grapje uit de aftiteling gehaald. In een zogenaamde blooperscène doet een besnorde goudzoekerspop genaamd Stinky Pete een oneerbaar voorstel aan twee Barbies en dat lijkt niet te kunnen in het huidige #MeToo-tijdperk.

Stinky Pete vraagt de twee Barbies, die beide een kort rokje dragen, of ze identiek zijn. Hij lacht, grijpt de hand van een van de Barbies en zegt dan dat hij ze een rol in ‘Toy Story 3’ kan geven. De oude goudzoeker merkt dan op dat de camera's draaien waarna hij de Barbies nerveus wegstuurt maar niet voordat hij nog eens goed naar hun achterwerk heeft gekeken. Het mopje dateert uit 1999, maar kan niet meer door de beugel in huidige #MeToo-tijden. Daarom werd de ongepaste grap verwijderd.

De scène doet denken aan de verhalen rond producer Harvey Weinstein die diverse actrices carrièremogelijkheden aanbood in ruil voor seks. Recent trok ook Disney en Pixar-baas John Lasseter zich terug vanwege klachten over ongepast gedrag.