VIDEO. Dimitri Vegas op de vuist met Jean-Claude Van Damme in nieuwe film TDS

22 augustus 2018

20u12 0 Film Het gaat hard voor Dimitri Vegas. Na een rol in ‘Patser’ - samen met broer Mike - en één in de zombiefilm ‘Rise of the Living Dead’ mag hij nu naast Jean-Claude Van Damme spelen in Lukas’. Dimitri deelde via zijn Facebookpagina alvast een intense scène uit de film. De film speelt vanaf vandaag in de zalen.

Het is de tweede keer dat Dimitri Thivaios en Jean-Claude Van Damme samen op het scherm te zien zijn. ‘The Muscles from Brussels’ speelde ook mee in de videoclip van ‘The Hum’ in 2015, waarin ook Hollywoodster Charlie Sheen te zien is. Dei videoclip heeft zo’n 88 miljoen views op YouTube.

Van Damme speelt de rol van Lukas, een buitenwipper oftewel ‘bouncer’ van een nachtclub die zorgt voor zijn 8-jarige dochter. Op een nacht verliest Lukas tijdens een ruzie de controle en belandt hij in de gevangenis. Zijn dochter wordt in een pleeggezin geplaatst. Het verhaal neemt een onverwachte wending wanneer Interpol Lukas rekruteert om een Nederlandse leider die vanuit België opereert ten val te brengen, in ruil voor de voogdij van zijn dochter.