VIDEO. Denzel Washington (63) weigert complimentje van Aagje Vanthomme: "Ik ben een mens"

15 augustus 2018

14u24

Bron: VTM NIEUWS 0 Film Denzel Washington kruipt deze week opnieuw in de rol van voormalig geheim agent Robert McCall voor 'The Equalizer 2'. Al wenst de 63-jarige acteur daar voor de rest niet te veel lof voor te ontvangen.

In de bioscoop kunt u vanaf deze week gaan kijken naar 'The Equalizer 2', een actiefilm met in de hoofdrol de ondertussen 63-jarige Denzel Washington. Het is de eerste keer dat de acteur een vervolgfilm draait. VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme sprak met de tweevoudig Oscar-winnaar die al in meer dan 40 films acteerde en dat verliep als volgt: