VIDEO. Denzel Washington (63) weigert complimentje: "Ik ben geen rolmodel, ik ben een mens" EDA

15 augustus 2018

14u24

Een topacteur, een filmster, een actieheld, ... Denzel Washington neemt het allemaal met een korreltje zout. De inmiddels 63-jarige acteur kruipt deze week opnieuw in de rol van voormalig geheim agent Robert McCall voor 'The Equalizer 2', maar wenst daar voor de rest niet te veel lof voor te ontvangen.

In de bioscoop kunt u vanaf deze week gaan kijken naar 'The Equalizer 2', een actiefilm met in de hoofdrol de ondertussen 63-jarige Denzel Washington. Het is de eerste keer dat de acteur een vervolgfilm draait.

Opnieuw speelt hij een voormalig geheim agent op leeftijd die wraak neemt voor het onrecht dat onschuldige slachtoffers werd aangedaan. Een soort moderne Robin Hood die meedogenloos is voor de slechteriken. VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme sprak met de tweevoudig Oscar-winnaar die al in meer dan 40 films acteerde over carrière en invloed, maar van dat laatste lijkt hij niet bepaald fan.