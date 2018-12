VIDEO. De vierde ‘Avengers’-film heet ‘Endgame’, blijkt uit langverwachte trailer MVO

07 december 2018

15u04 3 Film Het was vandaag een hoogdag voor langverwachte trailers. Nadat HBO de eerste teaser voor ‘Game Of Thrones’ seizoen 8 vrijgaf, laat Disney nu ook de allereerste ‘Avengers 4'-trailer op de wereld los. We weten nu ook eindelijk dat de film ‘Endgame’ zal heten.

In de video zien we de paar overlevende personages die tijdens ‘Infinity War' niet in rook zijn opgegaan: Iron Man, Black Widow, Bruce Banner (The Hulk), Captain America en Ant-Man.

Het is aan hen om de apocalyptische gebeurtenissen uit de vorige film ongedaan te maken en hun overleden makkers terug te brengen uit de dood. Uit de trailer blijkt dat Captain America een - uiteraard gevaarlijk - plan heeft. Of dat ook zal lukken, blijft de vraag.

‘Avengers: Endgame’ is namelijk de laatste installatie in het Avengers-verse van Marvel. Chris Evans, de acteur die Captain speelt, heeft al bevestigd dat hij na ‘Endgame’ de franchise zal verlaten en het rood-wit-blauwe schild voorgoed naast zich neer zal leggen.