VIDEO. De screentest van Robert Downey jr. bewijst het: niemand anders had Iron Man kunnen spelen MVO

18 juli 2019

11u04 1 Film Sinds 2008 kruipt Robert Downey jr. in de huid van Marvel-superheld Iron Man. Dit jaar, in de film ‘Avengers: Endgame’, stierf zijn personage een heroïsche dood. De studio blikt nu terug op hun keuze om Robert te casten, en geven daarom de beelden van zijn allereerste screentest vrij.

Regisseur Jon Favreau looft Robert als de acteur die het Marvel Cinematic Universe van de grond heeft gekregen. Hij speelde Iron Man in de eerste film van de lange reeks films, die in 2019 tot een einde kwam. “Robert had al een interessante carrière achter de rug, en was klaar om iets groots te doen dat hem écht zou lanceren”, aldus Favreau.

Casting director Sarah Halley Finn legt uit dat Robert de eerste keuze was voor de rol, maar dat zijn deelname van bovenaf niet meteen werd goedgekeurd. “We stelden voor om een screentest te houden. Robert was die dag in een goedgemutste bui en helemaal op zijn gemak. Toen hij voor de camera ging staan om zijn tekst voor te brengen, wisten we het met meteen: niémand anders zou Iron Man zo goed kunnen spelen als hij. We zochten echt naar die klik die zei ‘dit is ‘em, geen twijfel mogelijk’ en wonderbaarlijk genoeg hebben we dat in hem gevonden.”

Nochtans was Downey naar eigen zeggen wel een beetje zenuwachtig. “Het was niet echt een ervaring waarbij ik uit mezelf trad, maar ik voelde wel heel duidelijk: dit is het, ofwel val ik flauw ofwel zal ik met glans slagen. Eén van de twee.”

“We deden meteen de boeken dicht”, zegt Finn. “Niemand zou daaraan kunnen tippen. Het was magisch. Hij bracht het gevoel met zich mee dat elke casting director wil hebben.”

De reden dat Disney (eigenaar van Marvel Studio’s ) Robert niet perse wilde aannemen, was dat hij verschillende jaren in de gevangenis doorbracht en een nogal bewogen verleden had in de criminaliteit. Niet echt een biografie die bij hun imago past. “Maar uiteindelijk ging het gewoon om wie de beste was”, knikt Finn. “En na de screentest konden ze daar niet meer omheen.”

As we get ready for @MarvelStudios to finally announce their next movies at #SDCC, let’s go back to where it all began w/ this exclusive bonus clip from the #AvengersEndgame home release. It features Downey Jr.’s Iron Man screentest & more

- via @Fandangopic.twitter.com/295XP3npXl Erik Davis(@ ErikDavis) link