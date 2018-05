VIDEO: David Oyelowo en Charlize Theron gaven zich volledig voor nieuwe film 'The Gringo' TDS

02 mei 2018

19u45

Bron: Kameraki 0

In 'The Gringo' is Harold, gespeeld door David Oyelowo, een hardwerkende man die te horen krijgt dat hij zal ontslagen worden. Tijdens een werktrip naar Mexico besluit hij dan maar zijn eigen ontvoering in scène te zetten, om zo losgeld te kunnen eisen van zijn werkgever. Maar wanneer zijn bazen, vertolkt door Charlize Theron en Joel Edgerton, ontdekken dat de verzekering hen meer geld zou betalen bij zijn dood, draaien de rollen om. 'The Gringo' is een spannende misdaadfilm boordevol drama. En daar vertellen David en Charlize graag zelf alles over. De film speelt sinds vandaag in onze zalen!