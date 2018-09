VIDEO. Cowboy Kevin Janssens is klaar voor zijn nieuwe film, dankzij paardrijles van dochter Paul Michiels Jolien Boeckx

22 september 2018

08u29 2 Film Onlangs moest hij nog een buikje kweken voor de Vlaamse film 'De Patrick', maar nu zit Kevin Janssens (39) alweer strak in het vel - en op het paard. Voor z'n nieuwe internationale film 'Savage State' stoomde hij zich klaar tot cowboy. Maxine Michiels (26), de dochter van zanger Paul Michiels, was zijn coach.

De carrière van Kevin Janssens zit in volle galop. 'Savage State' is al zijn vijfde internationale film in slechts twee jaar tijd. De Antwerpse acteur blikte dit jaar onder andere de Amerikaanse actieprent 'Lukas' in met Jean-Claude Van Damme en de thriller 'The Room' met Bondgirl Olga Kurylenko. Waarover zijn nieuwste project precies gaat, moet nog even een verrassing blijven. Wel is al duidelijk dat 'Savage State' een Franse productie is en het verhaal zich afspeelt in een cowboy-sfeer.

De opnames beginnen volgende week al in Parijs, en dus had Kevin na z'n draaidagen voor de Vlaamse film 'De Patrick' - waarvoor hij zo'n 17 kilo moest bijkomen - net geen drie weken tijd om zich klaar te stomen tot cowboy. "En daarvoor was hij bij mij aan het juiste adres", lacht Maxine Michiels. De dochter van Soulsister-zanger Paul Michiels is al bijna vijftien jaar paardentrainster - sinds haar 18de fulltime - en doet aan barrelracing, een Amerikaanse paardensport 'op z'n cowboys'. "Al was de tijd die Kevin kreeg om te trainen wel extreem kort, hoor. Maar hij is atletisch gebouwd en zag een strak trainingsschema wel zitten, dus zijn we erin gevlogen." Dat mag je letterlijk nemen, want Janssens heeft de voorbije twee weken tot vijf keer per week getraind. "Telkens twee uur per dag, da's superintensief. Zelfs tijdens de eerste training zat hij meteen twee uur aan één stuk op zijn paard. Echt straf! Vooral omdat hij bijna geen ervaring had met paardrijden", vertelt de coach. "Hij heeft nu wel wat last van zijn billen, maar dat hoort erbij, hé. (lacht)"

Koeien mennen

Maxine leerde de acteur alle kneepjes van het cowboyvak: van snel galopperen tot korte bochten nemen in de bossen. "Niet zomaar wat paardrijden, dus. Het gaat er bijzonder wild aan toe. Wat ik hem aanleerde, is de typisch Amerikaanse, wilde rijstijl. Ik leerde Kevin echt werken met zijn paard, zodat hij en zijn paard één worden. Hij moet er bij wijze van spreken mee naar de oorlog kunnen", legt ze uit. "Donderdag zijn we nog samen koeien gaan mennen: zo snel mogelijk de dieren in de clip (een soort hok, red.) verzamelen. Ik heb hem ook met een lasso leren werken, om op zijn paard koeien te vangen - 'roping' heet dat."

En wat Maxine opvalt: Kevin is een goede leerling. "Hij is erg gedreven, heeft totaal geen schrik en leert bijzonder snel. Ik heb er vertrouwen in dat hij het keigoed zal doen tijdens de opnames. Zelf zal ik er niet bij zijn, want op de set hebben ze een eigen team begeleiders", zegt ze. Voor de dochter van Polle Pap - van wie ze overigens ook zijn muzikale genen geërfd heeft - was het de eerste keer dat ze een acteur coachte. "Voor het eerst had ik echt een doel om naartoe te werken, want volgende week moet Kevin getraind op de set staan. Vooraf kenden we elkaar eigenlijk niet, maar het is uitgedraaid tot een hele toffe samenwerking."