VIDEO. Clara Cleymans maakt haar horrordebuut in ‘Yummy’ KD

28 november 2018

00u00 0 Film Vanaf december 2019 is Clara Cleymans te zien in haar bloederigste rol ooit. De '40-45'-actrice heeft een hoofdrol in 'Yummy', de debuutfilm van Lars Damoiseaux.

In de horrorfilm reist een jong Vlaams koppel naar een goedkope Oost-Europese plastische chirurgiekliniek: een helse trip die ze beter niet hadden ondernomen. Andere rollen zijn voor Maaike Neuville, Bart Hollanders en Tom Audenaert. De opnames zijn al even bezig in Maaseik, en wij mochten een kijkje nemen achter de schermen, waar er elke dag vele liters bloed vloeien.

"Een film als deze is totaal ongezien in Vlaanderen", zeggen Neuville en Hollanders, die het koppel vertolken. "Het script las als een trein en is zowel eng en spannend als grappig. En het is een tof liefdesverhaal." Al is er van liefde niet veel te merken op de setfoto's. Clara kijkt ijzig koel in de camera terwijl haar tegenspeler vol bloed hangt.