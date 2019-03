VIDEO. “Best angstaanjagend”: Matthias Schoenaerts werkt met woeste paarden in ‘The Mustang’ sam

15 maart 2019

19u41 9

Als we de Amerikaanse pers mogen geloven, mag Matthias Schoenaerts al dromen van de Oscars volgend jaar. Zo goed vinden ze hem in de film The Mustang, die daar vanavond in première gaat. Schoenaerts speelt een gevangene die - als voorbereiding op zijn terugkeer in de maatschappij - een wild paard moet temmen. De film van de grond krijgen was niet vanzelfsprekend, vertelt Schoenaerts aan onze Hollywoodreporter Kristien Gijbels. En werken met woeste paarden ook niet.

