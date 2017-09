VIDEO: Baba Yega heeft een verrassing waar fans heel blij mee zullen zijn 18u08 5 rv Film Alles wat Baba Yega doet, is gehuld in een vleugje mysterie. Zo ook de stunt van vandaag, toen Baba's de bezoekers van Kinepolis Antwerpen verrasten met een flashmob én heuglijk nieuws voor het voorjaar van 2018 aankondigde.







Kort na de middag stopte een anoniem busje voor de trappen van de bioscoop en sprongen vijf Baba Yega's tevoorschijn. De rode loper waren ze duidelijk nog niet gewend, maar na heel wat stuntelen bereikten ze toch de deuren van de cinema. Terwijl het verraste publiek snel toestroomde, vervingen de bekende dansers alle filmaffiches in de vitrine door grappige parodieën waarin hun eigen gezicht was verwerkt. Met de onaangekondigde actie maken de Baba's hun entree in de filmwereld. Samen met VTM, Kinepolis, Telenet en het productiehuis Geronimo nemen ze vanaf oktober hun eerste langspeler op.

Topcast

In de film verdwijnt één van de Baba's van de aardbodem en moeten zijn vrienden hem terugvinden. Daarbij nemen ze het op tegen de kwaadaardige Cordelia Zen, die alle kinderen van hun spontaniteit en levensvreugde probeert te bestelen. Naast Baba Yega spelen ook acteurs Barbara Sarafian, Joke Devynck, Marc Van Eeghem, Sam Louwyck en Tom Audenaert mee in de film.

Wel slecht nieuws voor de fans: zij moeten nog tot het voorjaar van 2018 wachten om het resultaat in de cinema te bewonderen.