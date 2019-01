VIDEO. Anthony Rapp spreekt voor het eerst over seksueel misbruik door Kevin Spacey DVDA

18 januari 2019

Anthony Rapp bracht de misbruikzaak rond Kevin Spacey aan het rollen. Toen de man veertien was, in 1987, speelde hij samen met Spacey in ‘Adventures in Babysitting’. Spacey was toen 26, hij nam Rapp mee naar bed en klom bovenop de tiener. Rapp zweeg lang over wat er gebeurd was, maar toen de affaire rond Harvey Weinstein losbrak, kon hij niet langer zwijgen. “Ik was bang dat hij anders gewoon zou blijven voortdoen”, klinkt het. Sinds Rapp de zaak aan het licht bracht, hebben al dertig andere mannen klacht tegen Kevin Spacey ingediend. Vorige week moest de acteur een eerste keer voor de rechter verschijnen, omdat hij twee jaar geleden een 18-jarige barman seksueel heeft betast.